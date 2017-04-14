RTÜK'ten Referandum İçin Yayın Yasağı Açıklaması

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14.04.2017 19:44
RTÜK'ten Referandum İçin Yayın Yasağı Açıklaması
RTÜK, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasıyla ilgili yayın yasaklarının bu akşam saat 24.00'te başlayacağını ve Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar süreceğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasıyla ilgili yayın yasaklarının bu akşam saat 24.00'te başlayacağı ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak saate kadar süreceği bildirildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 30. maddesi gereğince, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esasların YSK tarafından düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada YSK'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde uyacakları yayın ilkelerini, 14 Şubat 2017'de duyurduğu hatırlatıldı.

YSK tarafından alınan 93 sayılı kararının sonuç bölümünün 1/g maddesinde, "Siyasi partilerin oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabileceklerinin" belirtildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"100 sayılı kararının sonuç bölümünün 1. maddesinde ise medya hizmet sağlayıcılarının, halk oylamasının başlangıç tarihi olan 16 Şubat 2017 tarihinden oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar (14 Nisan 2017 Cuma günü saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecekleri ifade edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun söz konusu kararlarından görüleceği üzere, yayın yasakları 14 Nisan 2017 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren başlayıp oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir."

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