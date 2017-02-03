RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası

»Ana Sayfa»Dünya
03.02.2017 11:31
RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca (RTÜK) dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), 1 Şubat’taki toplantısında yayın ihlâli yapan radyo ve televizyon kanalları ele alındı.

AA’da yer alan habere göre, bu kapsamda, Kanal D’ye “Olur Olur” isimli filmdeki, CN Cartoon Network’e ise “Teen Titans Go” isimli çizgi filmdeki diyalogların “çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî gelişimine zarar verebilecek nitelikte” olması sebebiyle müeyyide uygulandı.

Beyaz TV’ye “Beyaz Spor”da, Star Artı FM’e ise “Bilo Show”da “dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı” gerekçesiyle ceza verildi.

Halk TV’ye ise “Medya Mahallesi” programında Hüsnü Mahalli’nin yaptığı açıklamalarda “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ilkelerini ihlâl nedeniyle yaptırım uygulama kararı verildi.

11 Kanala 34 Ceza

Kurul, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dinî duyguları istismar ederek haksız ticârî çıkar elde eden, “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi “para ödüllü yarışmalar” ve çeşitli “tele alış-veriş” programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.

Bu çerçevede RTÜK, 11 radyo ve televizyon kanalına 34 müeyyide uyguladı. Maya TV, Bedir TV, Son Hedef TV, Dolunay TV, Al TV, Hilal Yıldız FM, Yeni Sinema TV, Anadolu TV, Radyo 34, Meltem FM ve Karadeniz Türk TV’ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD’nin İşbirlikçileri Vize Yasağından Muaf02 Şubat 2017 Perşembe 22:46
  • Suriyeli Bana’dan Trump’a: Suriyeli Çocuklar Terörist Değil02 Şubat 2017 Perşembe 18:24
  • Beşşar’ın Canileri Aleyhinde İspanya’da Dava Açıldı!02 Şubat 2017 Perşembe 18:08
  • Suriyeli Fatma Balkonda Ders Çalışmaktan Kurtuldu02 Şubat 2017 Perşembe 17:31
  • Tıp Öğrencisi Çalıştığı İnşaatta Hayatını Kaybetti!02 Şubat 2017 Perşembe 15:13
  • İHH Afrika’da 850 Bin Kişiye Ulaştı02 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • ABD Mahkemesi: Yasak Yasal İkamet İzni Olana Uygulanamaz02 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!02 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • İstanbul’da 4 Bin 403 Kişiye Bir Cami Düşüyor02 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • ABD’nin Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson02 Şubat 2017 Perşembe 08:18
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim