RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), 1 Şubat’taki toplantısında yayın ihlâli yapan radyo ve televizyon kanalları ele alındı.
AA’da yer alan habere göre, bu kapsamda, Kanal D’ye “Olur Olur” isimli filmdeki, CN Cartoon Network’e ise “Teen Titans Go” isimli çizgi filmdeki diyalogların “çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî gelişimine zarar verebilecek nitelikte” olması sebebiyle müeyyide uygulandı.
Beyaz TV’ye “Beyaz Spor”da, Star Artı FM’e ise “Bilo Show”da “dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı” gerekçesiyle ceza verildi.
Halk TV’ye ise “Medya Mahallesi” programında Hüsnü Mahalli’nin yaptığı açıklamalarda “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ilkelerini ihlâl nedeniyle yaptırım uygulama kararı verildi.
11 Kanala 34 Ceza
Kurul, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dinî duyguları istismar ederek haksız ticârî çıkar elde eden, “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi “para ödüllü yarışmalar” ve çeşitli “tele alış-veriş” programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.
Bu çerçevede RTÜK, 11 radyo ve televizyon kanalına 34 müeyyide uyguladı. Maya TV, Bedir TV, Son Hedef TV, Dolunay TV, Al TV, Hilal Yıldız FM, Yeni Sinema TV, Anadolu TV, Radyo 34, Meltem FM ve Karadeniz Türk TV’ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
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