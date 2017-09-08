RTÜK’ten İki Televizyon Kanalına Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yayınlarında ensest tecavüz ve ensest ilişkiyi ekran vasıtasıyla topluma açık şekilde sunan kanallara cezalar verildi.

Kurul, Show TV'de yayınlanan "Rüya" isimli dizide aile içi ensest tecavüze yer verilmesiyle, söz konusu yayının "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmüne; Beyaz TV'de yayınlanan "Ömür Varol'la Beyaz Gazete" isimli programda, Murat Başoğlu ve yeğeni arasında geçen ensest ilişkiyi konu alan haberlerde, her ne kadar eleştirel bir haber olsa da konu hakkında detaylı ve abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve çarpık bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle, söz konusu yayının "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmüne aykırılık teşkil ettiğini değerlendirerek, reklam gelirlerinin yüzde üçü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.