RTÜK’ten Çifte Standartçı Ceza Kararı

Ceza kararı üzerine Yeni Akit gazetesinin yaptığı haberi ilginize sunuyoruz:

‘Pezevenk’e Değil İfşa Edene Ceza!

RTÜK’ten Akit TV’ye, tarihe ‘çifte standart’ örneği olarak geçecek skandal bir ceza daha. Sözde tiyatrocu Müjdat Gezen’in Halk TV’de sarf ettiği ‘p.zevenk’, ‘ağzına sı...’ şeklindeki ifadelerinin kanuna uygun olduğunu belirterek cezai yaptırım uygulamayan RTÜK, Akit TV’nin Gezen’i ifşa eden haberinde geçen ‘p.zevenk’ ifadesini ise hakaret sayarak kanalımıza idari para cezası verdi. Skandal kararda RTÜK’ün ittifak halindeki CHP-MHP-HDP’li üyelerinin imzası bulunuyor.

SEN MİSİN KÜFÜRBAZI İFŞA EDEN

Küfrün sahibine değil, ifşa edenine verilen ceza RTÜK’ün 10 Mayıs 2017 tarihli toplantısından çıktı. 2017/19 no’lu toplantının 63 sayılı kararında 6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının Ç bendinin ihlali nedeniyle Akit TV’ye para cezası uygulandı. Cezaya gerekçe olarak 10 Şubat’ta Akit TV’de yayınlanan Gün Başlıyor programında Müjdat Gezen’in iftira ve hakaretlerinin eleştirildiği program gösterildi. Programda, Müjdat Gezen’in kullandığı ve RTÜK’ün ‘yasal’ olarak kabul ettiği ifadeye atıfla kullanılan ‘p.zevenk’ sözünün sarf edilmesi ile ilgili, “Eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.” değerlendirmesi yapıldı. Gezen’in “p.zevenk”, “ağzına sı...” sözlerini “Espri amaçlı olarak dile getirildiği, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı kastıyla hareket edilmediği” yönünde değerlendirerek cezasız bırakan RTÜK, Akit TV’deki, “yalancı” ve “pislikler” sözcüklerini de hakaret olarak nitelendirdi.

14 BİN TL CEZA

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.’ hükmünün ihlali nedeniyle, kuruluşa (...)14.908 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verildi.”

YİNE CHP-MHP-HDP İTTİFAKI

RTÜK tarihine geçecek ‘P.zevenk cezası’nda, Akit’e karşı kirli ittifaklarıyla daha önce de gündeme gelen CHP-MHP-HDP’li üyelerin imzaları bulunuyor. Müjdat Gezen için Akit’e verilen 14 bin 908 TL para cezasının oylamasında CHP’li İsmet Demirdöğen, Süleyman Demirkan, MHP’li Esat Çıplak, Arif Fırtına, HDP’li Ersin Öngel lehte oy kullandı. RTÜK’ün bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybettiğini ortaya koyan ceza, AK Parti’li Nurullah Öztürk’ün karşı oyuyla 5’e karşı 1 olarak oy çokluğuyla karara bağlandı. Toplantıya AK Parti’li üyeler İlhan Yerlikaya,Hamit Ersoy ve Taha Yücel ise görevli oldukları gerekçesiyle mazeret göstererek katılmadılar.

CHP-MHP-HDP İTTİFAKININ İLK HUKUKSUZLUĞU DEĞİL

RTÜK’ün CHP, MHP ve HDP’li 5 üyesi daha önce dini içerikli yayın yapan FM TV’ye, başörtülü bir çocuğu ekranlarına çıkardığı için ceza kesmişti. Aynı üyeler, Akit TV’ye karşı defalarca kez birleşmiş, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’le ilgili bir haberin altyazısı gibi oldukça basit nedenlerden dolayı dahi Akit’i ceza yağmuruna tutmuşlardı. CHP’li İsmet İnönü’nün, eşi Mevhibe İnönü’yü Yunan Başbakan Venizelos’un koluna taktığı tarihi vesikayı yayınladığı için de Akit’e idari para cezası uygulauması skandalında yine aynı üyeler başroldeydi. RTÜK Üst Kurul Üyelerinden CHP’li Süleyman Demirkan, İsmet Demirdöğen, MHP’li Esat Çıplak ve HDP’li Ersin Öngel; yönetimine kayyım atanan FETÖ kanalı Bugün TV ve Kanaltürk TV binasının önüne giderek destek açıklamalarında bulunmuşlardı. Akit’i ceza yağmuruna tutan üyeler, FETÖ kanalları için “basın özgürlüğü” vurgusu yapmışlardı.

‘PEZEVENK’E CEZA VERMEDİLER

Küfürbaz tiyatrocu Müjdat Gezen’in 31 Ocak 2014’te Halk TV ekranlarında sarf ettiği “p.zevenk”, “ağzına sı...” şeklindeki küfürleriyle ilgili RTÜK’e gelen şikayetlerle ilgili olarak kurum, bu ifadelere karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulamamıştı. RTÜK Uzmanı’nın “Kanun ihlali var, ceza verilmeli” şeklindeki raporuna rağmen RTÜK Üst Kurulu, Gezen’i aklayarak ve oybirliği ile rezil sözlerin ‘sıradan ifadeler’ olduğuna hükmetmişti.