RTL: Hollanda Bakan Kaya’yı "İstenmeyen Kişi" İlan Etti

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12.03.2017 03:10
RTL: Hollanda Bakan Kaya’yı "İstenmeyen Kişi" İlan Etti
Hollanda özel RTL kanalı Bakan Kaya'nın, "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiğini, sınır dışına çıkarılacağını bildirdi.

Hollanda kamu yayın kuruluşu Nos TV, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bazı korumalarının gözaltına alındığını belirtirken, özel RTL kanalı Bakan Kaya'nın, "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiğini, sınır dışına çıkarılacağını bildirdi. 

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