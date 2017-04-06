Rotary Kulübünde Bir Molla

Avustralya’da yaşayan İran kökenli molla Muhammed Tevhidi alçaklığın zirvesini ve işbirlikçiliğin sefaletini yansıtıyor!

HAKSÖZ-HABER

Muhammed Tevhidi adlı Avustralya’da yaşayan İran kökenli bir molla emperyalistlerin tezlerine İslam adına destek verirken, Müslümanlara yönelik zulümleri meşrulaştırma çabasında.

Güney Avustralya İslam Cemaati adlı kuruluşun imamlığını da yapan Muhammed Tevhidi adlı bu mollanın 21 Mart’ta Adelaide Rotary Kulübü’nde yaptığı konuşma Siyonistlerin sitesinde yayınlanmış. Söz konusu kişi İslam dünyasında Kuran’dan sonra en temel kaynak olarak kabul edilen Buhari’nin kitabının Avustralya’da derhal yasaklanması gerektiğini çünkü bu kitabın her türlü terörist faaliyetin kaynağı olduğunu söylüyor. Ayrıca cami yapımına sınırlama getirilmesi gerektiğini, 30 yıl önce babasının Avustralya’ya “etrafta burkalar içinde dolaşanları” görmek için gelmediğini, Avustralya İstihbarat Örgütünün dini örgütlerin para kaynaklarını yakından takip etmesi gerektiğini, Avustralyalı kadın politikacıların Müslüman ülkeleri ziyaret ettiklerinde başörtüsü takmalarının kendisini rahatsız ettiğini de belirtiyor.

İran’ın Kum kentinde eğitim görmüş bir molla olan ve İslam dininin baştan sona yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen bu kişi ayrıca Filistin’in Yahudilere ait olduğunu da sözlerine eklemiş, üstelik de bunun herkesçe bilindiğini de iddia etmiş, ki Siyonistlerce yakın ilgi görmesi en çok da bu yaklaşımıyla irtibatlı olmalı!