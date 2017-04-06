Rotary Kulübünde Bir Molla
HAKSÖZ-HABER
Muhammed Tevhidi adlı Avustralya’da yaşayan İran kökenli bir molla emperyalistlerin tezlerine İslam adına destek verirken, Müslümanlara yönelik zulümleri meşrulaştırma çabasında.
Güney Avustralya İslam Cemaati adlı kuruluşun imamlığını da yapan Muhammed Tevhidi adlı bu mollanın 21 Mart’ta Adelaide Rotary Kulübü’nde yaptığı konuşma Siyonistlerin sitesinde yayınlanmış. Söz konusu kişi İslam dünyasında Kuran’dan sonra en temel kaynak olarak kabul edilen Buhari’nin kitabının Avustralya’da derhal yasaklanması gerektiğini çünkü bu kitabın her türlü terörist faaliyetin kaynağı olduğunu söylüyor. Ayrıca cami yapımına sınırlama getirilmesi gerektiğini, 30 yıl önce babasının Avustralya’ya “etrafta burkalar içinde dolaşanları” görmek için gelmediğini, Avustralya İstihbarat Örgütünün dini örgütlerin para kaynaklarını yakından takip etmesi gerektiğini, Avustralyalı kadın politikacıların Müslüman ülkeleri ziyaret ettiklerinde başörtüsü takmalarının kendisini rahatsız ettiğini de belirtiyor.
İran’ın Kum kentinde eğitim görmüş bir molla olan ve İslam dininin baştan sona yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen bu kişi ayrıca Filistin’in Yahudilere ait olduğunu da sözlerine eklemiş, üstelik de bunun herkesçe bilindiğini de iddia etmiş, ki Siyonistlerce yakın ilgi görmesi en çok da bu yaklaşımıyla irtibatlı olmalı!
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- Kimyasal Saldırılar Doğu Guta ve Çobanbey’de Protesto Edildi
- Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Brezilya’da Mahkeme Polislerin Grev Hakkı Olmadığına Hükmetti!
- “İdlib’de Kimyasal Gaz ve Kerkük’te Zehirli Hava”
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Avusturya’da Protesto Edildi
- Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa Çağrısı'
- Trump, Putin ve Tüm Zalimlere!
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- İdlib'teki Kimyasal Katliam Muş'ta Protesto Edildi
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Kayseri’de Lanetlendi
- “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
- Meral Akşener’in Avukatı ‘FETÖ’den Tutuklandı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim