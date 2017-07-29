Ronaldo’dan “Suriyeli Çocukları Unutma” Çağrısı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid’de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suriye’de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

AA’da yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarından “Save the Children” adlı sivil toplum kuruluşunu etiketleyerek fotoğraf paylaşan Ronaldo, “5 yıl içinde çok şey değişmiş olabilir ama bazı sığınmacı çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın.” ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, daha önce de Suriye’deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbî yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.