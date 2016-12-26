Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’

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26.12.2016 16:45
Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’
Cristiano Ronaldo, Suriyeli çocuklara umudunuzu kaybetmeyin mesajı gönderdi.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için sosyal medya hesaplarından paylaştığı destek mesajı, yaklaşık 15 milyon kez görüntülendi ve 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video için yaklaşık 750 bin beğeni, 150 bin paylaşım ve 30 bin yorum yapıldı.

Yıldız futbolcunun Instagram hesabında 4,1 milyon defa görüntülenen mesaj için yaklaşık 1,4 milyon beğeni ve 50 bin yorumda bulunuldu. Twitter'da ise yaklaşık 60 bin beğeni alan Ronaldo'nun paylaşımı, 50 bin kez retweet edildi.

"Umudunuzu kaybetmeyin, tüm dünya sizinle"

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım." ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrıca, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunacağı da belirtilmişti.

Ajanslar

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