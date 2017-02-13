Romanya’da On Binlerce Kişi Hükümeti İstifaya Çağırdı

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki “Victory” isimli meydanda toplanan on binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde toplanan hükümet yanlısı bin kişi de Cumhurbaşkanı’nı istifaya çağırdı.

Romanya’da cezaevindeki binlerce kişinin affedilmesini öngören tasarı ve ceza kanununda yapılacak değişiklikleri protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, başkent Bükreş’teki “Victory” isimli meydanda toplanan on binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı ve büyük bir Romanya bayrağı açtı.

Cluj, Sibiu, Iasi ve Tinisoara kentlerinde de binlerce kişi gösteriler düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Önündeki Protestolar

Öte yandan, 8 gündür Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde eylem yapan hükümet yanlısı bin kişi de söz konusu kararnameleri kınayan ve hükümet karşıtı protestolara desteğini açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i istifaya çağırdı.

Ne Olmuştu?

Romanya'da 22 Ocak’ta başlayan protesto gösterilerinin ardından hükümet geri adım atmış, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerini geri çekme kararı almıştı.

Kararnamelerin geri çekilmesine ilişkin karar, 6 Şubat’ta Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak göstericiler, hükümet istifa edene karar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Kararname Ne Diyor?

Hükümetin hazırladığı af ve ceza kanunundaki değişiklikleri kapsayan kararname, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişilerin affını öngörüyordu.

Yolsuzlukla mücadelenin zayıflayacağını düşünen yüz binlerce kişi ülke genelinde protesto düzenliyor. Romanya’daki af tasarısı protestoları, ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından sonra organize edilen en geniş katılımlı protestolar olarak nitelendiriliyor.