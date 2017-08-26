Roma’da Göçmenlerden Protesto Yürüyüşü

İtalya’nın başkenti Roma’daki Esquilino Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi, polisin geçen cumartesi ve perşembe günü Indipendenza Meydanı’nda ve meydandaki metruk binada kalan 100 kadar göçmeni çıkartmak için yaptığı sert müdahaleyi protesto etti.

AA’da yer alan habere göre, yürüyüş sırasında protestocular, “Biz tehlikeli insanlar değiliz, yasalız!” yazılı dövizler taşırken, devletin kendilerine “teröristmiş” gibi davranmak yerine kalacak bir yer vermesi gerektiği yönünde slogan attı.

Yürüyüşe polisin müdahalesine maruz kalan göçmenlerin yanı sıra çok sayıda İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

“Kalacak Yer ve İş İstiyoruz”

Protesto yürüyüşüne katılan Bangladeşli Akhtar, “Biz düzen istiyoruz herkes için, kalacak yer, bir ev, oturum izni, bir iş istiyoruz.” dedi.

Katılımcılardan ismini vermek istemeyen bir Romen ise polis tarafından dışarı atılanlardan olduğunu ifade ederek İtalya devletinden kendileri için bir düzenleme yapmasını ve iş istediklerini söyledi.

“Şiddet Gören Göçmenlere Destek Olmak İçin Toplandık”

“Sınırları değil, insanları koruyun!” sloganıyla göçmenlerin protestosuna destek veren “Baobab Experience” isimli sivil toplum kuruluşu lideri Roberto Viviani de yaptığı açıklamada, Indipendenza Meydanı’nda şiddet gören göçmenlere destek olmak için toplandıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Roma’da, göçmenlere yönelik politikada ciddi bir acil durum söz konusu. Normal biçimde yüzleşilmesi gereken sosyal problemlerle kamu düzeni sorunuymuş gibi gündem yaratılarak güvenlik güçleriyle üzerine gidiliyor. Sosyal sorunlara ne zaman polis kullanılsa siyaset hiçbir şey yapmıyor.”