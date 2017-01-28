Roma’da Göçmenler İçin “Askıda Yemek” Kampanyası

Roma’da bir restoran tarafından başlatılan kampanya ile göçmenler ve ihtiyaç sahipleri ücretsiz bir şekilde yemek yiyebilecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İtalya’nın başkenti Roma’da bir restoran, göçmenler ve ihtiyaç sahipleri için “askıda yemek” kampanyası başlattı.

Garbatella semtindeki Casetta Rossa isimli toplum merkezine bağlı restoranın başlattığı kampanya, Napoli’de yaygın olan “askıda kahve” uygulamasından ilham alıyor.

“Askıda Kahve” Uygulaması

“Askıda kahve” uygulaması, bir yerde kahve içen müşterilerin ekstra bir kahve ücreti daha ödemesi ve parası olmayanların da daha sonra aynı yer bu “askıdaki kahveden” faydalanması esasına dayanıyor.

Örneğin kahve içen bir müşteri iki kahve parası ödeyip bunlardan birinin “askıda kahve” olduğunu söylüyor. Böylece maddî gücü yetersiz bir kişi aynı yere gidip bir “askıda kahve” rica ederek ücret ödemeden kahve içebiliyor.

Roma’daki Casetta Rossa ise, Napoli’nin ardından İtalya’nın diğer kentlerine de yayılan bu uygulamayı bir adım öteye taşıyor.

Bağışları Almaya Başladı

Şubat ayının başında “askıda yemek” uygulamasını hayata geçireceğini duyuran restoran bağışları almaya ise şimdiden başladı.

Kampanyaya katılmak isteyenler Casetta Rossa’nın restoranında yemek yedikten sonra ya da havale yoluyla bağışta bulunabiliyor. Bağışçılar, kendi hesapları dışında 5 avro daha ödeyerek ihtiyaç sahiplerine yemek ısmarlamış oluyor.

“Askıda yemek” kampanyası, Roma’daki göçmenlerin ağırlandığı Baobab göç merkezinin iş birliği ve yazar Erri De Luca ile Şef Rubio olarak tanınan aşçı Gabriele Rubini’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Göçmenler ve İhtiyaç Sahipleriyle Dayanışma

Kampanyayla özellikle göçmenlerin ve ekonomik krizden etkilenen kişilerin ücret ödemeden yemek yiyebilmesi amaçlanıyor.

Organizatörler, hem göçmenlerle hem de “ekonomik kriz ve işsizliğin yeniden su yüzüne çıktığı bu dönemde” ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilenmesini amaçladıklarını belirtiyor.