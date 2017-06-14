Roma Belediye Başkanı: Daha Faza Göçmen Göndermeyin

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, İtalya hükümetinden kente daha fazla göçmen göndermemesini talep etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Beş Yıldız Hareketi’nin üyesi olan Raggi, daha fazla göçmenin kentteki toplumsal gerilimi arttıracağını ileri sürdü.

Raggi’nin çağrısı, Beş Yıldız Hareketi’nin oylarının beklentilerin gerisinde kaldığı pazar günkü yerel seçimlerin ardından geldi.

Facebook üzerinden bir paylaşımda bulunan Raggi, “Daha fazla toplumsal gerilimi kaldıramayız.” dedi.

Bazı gözlemciler, Raggi’nin bu açıklamasının arkasında, partisinin yerel seçimin gerçekleştiği 25 bölgeden 24’ünde zafere ulaşamamasının ardından göçmenleri hedef alarak oylarını arttırma isteği yattığını belirtiyor.

İtalya Bu Yıl 250 Bin Yeni Göçmen Bekliyor

İtalya’ya 2014’ten beri 500 binden fazla göçmen botlarla geldi. Bu göçmenlerin 200 bini ülke çapındaki evlere yerleştirilirken bir 20 bini de diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi.

İtalya bu yıl da ülkeye 250 bin yeni göçmen gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu sayı 180 bindi.

İçişleri Bakanlığı, diğer tüm bakanlıklardan bu yıl içinde gelmesi beklenen 250 bin kişiye kalacak yer temin etmelerini talep etti.