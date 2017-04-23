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Rize'de Çığ Düşme Anı Görüntülendi
Rize'de Çığ Düşme Anı Görüntülendi
Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.
23 Nisan 2017 Pazar 17:47
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