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  3. Rize'de Çığ Düşme Anı Görüntülendi

Rize'de Çığ Düşme Anı Görüntülendi

Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

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