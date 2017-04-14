Rıza Sarraf ve Hakan Atilla Hakim Karşısına Çıktı

»Ana Sayfa»Dünya
14.04.2017 10:32
Rıza Sarraf ve Hakan Atilla Hakim Karşısına Çıktı
"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamalarıyla ABD'de yargılanan iş adamı Sarraf ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla suçlamaları reddetti.

New York Güney Bölge Mahkemesi'nde 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı açıklanan Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla, takvim değişikliği yapılarak bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Savcılık geçen hafta Sarraf ve Atilla'nın yargılanacağı iddianameleri birleştirmiş ve böylece dava da birleşmişti. Birleştirilmiş davaya Sarraf davasının hakimi Richard Berman bakacak.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bugünkü duruşmada Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Sarraf geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.

Mehmet Hakan Atilla da 27 Mart'ta JFK havalimanından Türkiye'ye gitmek üzere iken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

"ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltilen Atilla'nın suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceği belirtilmişti.

DAVA ERTELENEBİLİR

Mahkeme daha önce Sarraf davası için 24 Nisan'a gün vermişti. Bu duruşmada Sarraf'ın savunma ekibine dahil ettiği New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in durumları görüşülecek.

Savcılık, Giuliani ve Mukasey'in şirketlerinin temsil ettiği bazı ABD bankalarının "Sarraf'a atılı suçun mağduru" olabilecekleri gerekçesiyle "çıkar çatışması" ihtimalini gündeme getirmişti.

Hakim Berman da yeni avukatların davanın görülmesinde ne tür rolleri olacağının açıklığa kavuşturulmasını istemişti.

Son duruşmada Sarraf'ın avukatlarından Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruşmalarda müvekkili temsil etmeyeceğini ancak davaya "diplomatik çözüm" bulunması için çalışacaklarını söylemişti.

Sarraf'ın suçlu olup olmadığına ilişkin karar duruşmalarının ağustos ayında başlaması bekleniyordu ancak Atilla'nın da davaya dahil edilmesi nedeniyle bu tarihin ertelenebileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD’nin İlk Kadın Müslüman Yargıcı Nehirde Ölü Bulundu!13 Nisan 2017 Perşembe 12:35
  • Rusya ABD Hava Anlaşmasını İptal Etmekten Vaz Geçti13 Nisan 2017 Perşembe 10:23
  • Dev Şirketlerin 1,6 Trilyon Dolarlık Vergi Oyunu12 Nisan 2017 Çarşamba 19:35
  • Fransa'da 17 Binden Fazla Kişi Terörizm Şüphesiyle İzleniyor12 Nisan 2017 Çarşamba 19:28
  • Kullanılmayan Kıyafetleri Onarıp İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyorlar12 Nisan 2017 Çarşamba 16:11
  • “Somali Yarımadası’ndaki Açlık Krizi Devasa Boyutlarda”12 Nisan 2017 Çarşamba 15:40
  • AB Ülkeleri Sığınmacıları Yerleştiremedi12 Nisan 2017 Çarşamba 15:11
  • “İnfaz Edilen İdam Cezalarının Sayısı Yüzde 37 Oranında Azaldı”12 Nisan 2017 Çarşamba 15:09
  • “Almanya’da 2015’te 263 Bin Kişi Depresyon Tedavisi Gördü”12 Nisan 2017 Çarşamba 14:26
  • Şırnak’ta PKK’dan Ayrılan 4 Kişi Teslim Oldu12 Nisan 2017 Çarşamba 14:17
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim