Rıza Sarraf Hakim Karşısına Çıkmadı

New York'ta tutuklu yargılanan iş adamı Rıza Sarraf, 27 Kasım'daki ana duruşma öncesi yapılan ara duruşmaya katılmadı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamalarıyla ABD'de yargılanan Sarraf ve Halk Bank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın ara duruşması yapıldı.

Ara duruşmada Atilla ve avukatları hazır bulunurken, Sarraf ve avukatları duruşmaya katılmadı.

Atilla'nın savunma avukatları iddianamenin ilk halinden farklı olduğuna dikkati çekti. Ancak Yargıç Richard Berman iddianamede adı geçen isimlere yönelik suçlamaların Atilla'ya da yöneltildiğini ve iddianamenin son halinin geçerli olduğunu söyledi.

Duruşmaya ara verildiği sırada bir gazetecinin Atilla'ya "Sarraf itirafçı mı oldu?"sorusunu yöneltmesi üzerine Atilla, "Ben öyle bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. (Hakkımda) anlatılanlar doğru değil." yanıtını verdi.

Atilla'nın avukatı Victor Rokko da duruşmaya ara verildiği sırada Sarraf'ın duruşmaya gelmemesine ilişkin gazetecilere "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık, öğrenecez." dedi.

Aradan sonra Atilla'nın avukatları 4 kişinin tutuklanmayacakları garanti edilirse ABD'ye şahitlik için gelmeyi kabul ettiğini belirtti ve mahkemeden bu konuda yardım istedi. Ancak Yargıç Berman savunma tarafının bu konuyu savcılık ile görüşmesi gerektiğini ifade etti.

21 Kasım'da son ara duruşma yapılacak

Yargıç Berman, ana duruşma öncesi savunma tarafı ve savcılık arasındaki soruların giderilmesi için jürili duruşma öncesinde 21 Kasım Salı günü tekrar bir ara duruşma yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın sonunda Atilla'nın avukatı Rokko'nun Yargıç Berman'a Sarraf'ın 27 Kasım'daki duruşmaya katılıp katılmayacağı sorusuna Yargıç Berman, "Hakim olarak şahitler ya da avukatlar gibi sorulara cevap verme zorunluluğum yok. Gözünüz dosyanızda olsun, dosyadan takip edin." yanıtını verdi.

Atilla'nın ise mahkeme salonundan ayrılırken "Ben nasıl sanık oluyorum ki?" demesi dikkati çekti.

Sarraf'ın durumuyla ilgili nota verilmişti

ABD Federal Hapishaneler bürosunun internet sitesinde, Sarraf'ın serbest bırakıldığı kaydı çıkması ve kendisinden haber alınamaması haberleri üzerine, Türkiye, ABD'de tutuklu yargılanan işadamı Sarraf'ın durumuyla ilgili olarak Washington yönetimine nota vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş adamı Rıza Zarrab hakkında Türkiye’nin ABD’ye verdiği notayla ilgili olarak, daha önce nota verildiğini, cevap gelmeyince tekrar notayla sorulduğunu belirterek, "Dün hem (ABD) Adalet Bakanlığı'ndan hem de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. 'Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok' diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur." demişti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili ABD'ye verilen notaya ilişkin, "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgi ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA