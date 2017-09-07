Rıdvan Kaya ve Alparslan Aslan Gültekin Sincar Davasını Değerlendirdi

ByLock iddiasıyla öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve dört aydan bu yana da tutuklu bulunan Özgür-Der Antalya eski temsilcisi Gülbettin Sincar kardeşimiz bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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Duruşma öncesi davaya katılmak için orada hazır bulunan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve Antalya Dayanışma Platformu’ndan Alparslan Aslan birer değerlendirmede bulundular.

Gültekin Sincar özelinde FETÖ soruşturmalarının yol açtığı mağduriyetlere dikkat çekilen konuşmalarda kardeşimizin dava süreci ve haksızlıklara dikkat çekilerek tahliye talebinde bulunuldu.

Rıdvan Kaya’nın değerlendirmesi:

Alparslan Aslan’ın değerlendirmesi: