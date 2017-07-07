Reyhanlı Davasında 9 Sanığa 53'er Kez Müebbet Hapis Talebi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada 9 sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili davaya, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Alper Taşkıran, sanıklardan Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kasten öldürme" suçlarından 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "patlayıcı madde temin etmek, bulundurmak ve nakletmek", "mala zarar vermek" gibi bir dizi suçtan ayrıca cezalandırılmasını isteyen Taşkıran, hakkında yakalama emri bulunan 8 sanık hakkındaki dosyanın ayrılması talebinde bulundu.

Savcı, 11 sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, 2 sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri ile firari 8 kişinin dosyasının ayrılması ve 3 sanığın beraatini talep etti.

Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

İddianamede, 2'si Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. Bu istemin ardından, saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hastanede yaşamını yitirmiş, ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

Sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme", "öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "suçluyu kayırma" ve "130 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamaları da yöneltiliyor.

İddianamede, saldırının, Esed'in tetikçisi THKP/C-Acilciler elebaşı Mihraç Ural tarafından organize edildiği kaydediliyor. Ural'ın, Suriye'deki iç savaş sonrasında rejimin desteğiyle muhaliflere karşı savaştığı, Suriye istihbarat yetkilileriyle irtibatlı olduğu ve onların talimatlarını yerine getirdiği bildirilen iddianamede, "sanıkların eylemi, Suriye istihbarat örgütü ve bu örgütle paralel silahlı faaliyet yürüten THKP/C-Acilciler'in talimatıyla gerçekleştirdikleri" anlatılıyor.

Davanın görülmesine Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli mahkeme ve savcılıkların kaldırılmasının ardından dava Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, buradan da güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

AA