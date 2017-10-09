Resmi Tarih Her Yerde mi Dokunulmaz?

HAKSÖZ-HABER

Tayland'da düşünür-aktivist Sulak Sivaraksa'nın, Tayland Kralı ile Burma Kralı arasında 400 yıl önce yaşandığı iddia edilen bir olayın gerçekliğini sorguladığı için "krala ihanet" suçlamasıyla yargılanacak olması, resmi tarihin dünyanın her yerinde mi dokunulmaz olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Budist düşünür ve aktivist Sivaraksa, iki kral arasında yaşandığı iddia edilen "fil sırtındaki düellonun" gerçek olup olmadığını sorguladığı için mahkemeye sevk edildi.

Sivaraksa, ilk kez 2014'te bir subay tarafından açılan davanın durumunu öğrenmek üzere gittiği polis karakolunda tutuklanarak askeri mahkemeye çıkarıldı.

Ülkemizde de yakın zamanda resmi tarihe ilişkin bazı hassas noktalara değinen Mustafa Armağan hakkında adli işlem başlatılmış, Armağan'ın yönetimindeki Derin Tarih isimli derginin bir sayısı toplatılmıştı.

İlgili sayının kapağında, ‘Latife Hanım’ın 91 yıldır gizlenen mektubu: Kemal Paşa Çakma Napolyon’dur’ yazısı yer alıyordu.

Derin Tarih'in bu sayısı, Bakırköy başsavcılığı tarafından ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçu ile soruşturmaya konu olmuş ve derginin mayıs sayısı hakkında ‘el koyma ve toplatma kararı’ verilmişti.

Taylandlı Sivaraksa ile ilgili haberin tamamı: