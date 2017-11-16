Resmi İdeolojik Eklemlenmeye Anket Desteği de Sağlandı!

HAKSÖZ HABER

Dün gece A Haber kanalında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programda araştırma şirketi sahibi Adil Gür Türkiye’de toplumun kahir ekseriyetinin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olduğu tezini işledi. Adil Gür’ün sözde çok bilimsel ve de nesnel araştırmasının neticesine bakılırsa halkın % 85’i bağlıymış. % 15’i önemsemiyormuş ve sadece %1,5 gibi son derece marjinal bir kısmı karşıymış.

Ayrıca da 4 parti içinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık oranı şu şekilde seyrediyormuş.

1 Kasım'da AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 41'i Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu söylüyormuş. Bu rakam CHP'de yüzde 86,7'ye yükselirken, MHP'de yüzde 59,3; HDP'de ise yüzde 30,3 müş!

Bu anketin güvenilir bir yanının bulunmadığı gayet açık. Onlarca yıldır Kemalist resmi ideolojinin zulmünü yaşmış geniş bir toplumsal kümenin kendisini Atatürkçü olarak tanımladığını iddia etmek oranlardan, anketlerden önce basit bir mantık çelişkisi olarak görülmeli değil mi?

Son günlerde iktidarın Atatürk güzellemelerini yoğunlaştırmasının ardından gelen bu ‘veriler’ açıkçası “biz ne yaptığımızı biliyoruz, eleştirenler sosyolojik gerçekliği kavramaktan uzak” savunusu gibi durmakta. Bu işgüzarlık hiç durmadan, usanmadan ve utanmadan iktidar politikalarını meşrulaştırma seferberliği yürüten medyanın işlevi haline gelmiş durumda.