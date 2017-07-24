Rekabet Kurulu: Trafik Sigortası Şirketlerine Ceza Verilmeyecek

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan karara göre, söz konusu teşebbüsler ve Birlik hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda tüm delil, bilgi ve belgeler, rapor, yazılı ve sözlü savunmalar değerlendiren Kurul, ilgili kanun hükmü ihlal edilmediğinden idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığını oy çokluğu ile kararlaştırdı.