Rejimden Kuşatma Altındaki Doğu Guta’ya Saldırı!

Suriye’nin Şam kentinde bulunan Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ebu Yamin, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin Sakba beldesine iki top atışı yaptığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Ebu Yamin, “Saldırılarda 2’si kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 5 sivil öldü. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri enkaz altından iki yaralıyı çıkararak sağlık merkezlerine taşıdı.” dedi.

Basın sorumlusu, rejimin gün içerisinde Kefer Batna beldesine de saldırdığını ancak burada can kaybı veya yaralanan olmadığını belirtti.

“Doğu Guta’da Binden Fazla Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya”

Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta’da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde “gerginliği azaltma bölgeleri” kapsamına alınmıştı.

Bölgede 22 Temmuz’da başlatılan sözde ateşkes, Esed rejimine bağlı güçlerce sık sık ihlal ediliyor.