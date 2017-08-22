“Rejim Yıkılıncaya Kadar Görevimi Sürdüreceğim”

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde direnişçilere bağlı “Özgür Polis” teşkilatının kurucularından polis âmiri Şerif Kitaz, geçen sene görevi başındayken yaralanarak kötürüm kalmasına rağmen polisliğe devam ediyor.

İdlib ilinin sakinlerinden 60 yaşındaki Şerif Kitaz, Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı gösterilerin başlamasının ardından rejime bağlı polis teşkilatından ayrılarak halkın safına geçti.

Kitaz, 2013’te polis arkadaşlarıyla İdlib’deki güvenlik açığını kapatmak için direnişçilere bağlı “Özgür Polis” teşkilatını kurdu.

Başçavuş rütbesi bulunan Kitaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Altı yıl önce, Esed rejiminin gösterilere müdahale emrine uymadığımız gerekçesiyle 3 ay tutuklu kaldık. Ardından benzer durumdaki polis arkadaşlarımızla polis teşkilatından ayrıldık. Halk direnişine katılarak 2013’te Özgür Polis teşkilatını kurduk.” dedi.

Kitaz, geçen yıl görevi başındayken silahlı saldırıya uğradığını ve tedavi görmek için sevk edildiği Türkiye’de defalarca ameliyat olmasına rağmen yürüme yeteneğini kaybettiğini anlattı.

“Esed rejimi yıkılıncıya kadar görevimi sürdüreceğim.” diyen Kitaz, yaşadığı zorlukların kendisini Suriye’nin geleceği için çıktığı yoldan döndüremeyeceğinin altını çizdi.

Kitaz, “Görev yaptığım karakol bölgedeki güvenliği en iyi şekilde sağladığı için gururluyum. Pek çok kavga, cinayet ve hırsızlık olayını aydınlattık.” diye konuştu.