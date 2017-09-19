Rejim ve Rusya İdlib'de Hastanelere Saldırdı!

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerde İdlib ve İdlib’in çevresinde “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilmesinin üzerinden iki gün geçmeden Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın direniş bölgelerine yönelik saldırıları yeniden başladı.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Rusya ve Esed rejimine bağlı uçakların İdlib’in güneyine ve Hama’nın kuzeyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında üç hastane hedef alındı.

Kefer Nebil’deki Orient Hastanesi, et-Tah’daki Tevlid Hastanesi ve Han Şeyhun’daki Rahme Hastanesi saldırılar sonucunda kullanılamaz hâle geldi.

Ayrıca, Han Şeyhun’da bulunan Sivil Savunma Merkezi’nin de hedef alındığı bildirildi.

Saldırılar sonucunda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Astana’da düzenlenen görüşmelerde Türkiye, İran ve Rusya, İdlib ve İdlib’in çevresinde “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

İdlib ve İdlib’in çevresine yönelik düzenlenen bugünkü hava saldırılarının büyük çoğunluğunun “ateşkesin” garantörü Rusya tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.