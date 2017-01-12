“Rejim ve Destekçileri Ateşkesi 399 Defa İhlâl Etti”
Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Riyad Hicab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Beşşar Esed güçleri ve işbirlikçilerinin Barada Vadisi’ndeki ateşkes ihlâlleri ve yol açtığı insânî krize dikkat çeken açık bir mektup yazdı.
Barada Vadisi’ndeki İhlâller
AA’da yer alan habere göre, Hicab mektubunda, “BM ve üye ülkelere, Barada Vadisi’nde giderek kötüleşen korkutucu durumu ele almaya, Beşşar Esed ve İran destekli milislerin bölgede işledikleri suçları kınamaya, sivillere yönelik rastgele saldırıların, insan haklarının ve uluslararası insânî hukukun apaçık ihlâllerini acilen durdurmaya, ateşkese tereddütsüz ve tam olarak uyulmasını sağlama çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık’tan bu yana, Esed güçleri ve işbirlikçilerinin ateşkesi 399 defa ihlâl ettiğini ve en az 271 kişiyi öldürdüğünü belirten Hicab, en şiddetli saldırıların Şam’daki Barada Vadisi’nde düzenlendiğini kaydetti.
Hicab, Esed güçleri ve İran destekli militanların vadiye yönelik yaylım ateşinin ateşkesle birlikte yoğunlaştığını vurgulayarak, Esed’e ait hava kuvvetlerinin özellikle Ayn el-Fica su tesislerini, Besime, Kafr Zeyt ve Hüseyniye köylerini durmaksızın hedef aldığını belirtti.
“Uluslararası Yasalar Açıkça İhlâl Edildi”
Mektubunda, “Barada Vadisi sâkinleri sürekli ve insanlık dışı bombardımana maruz kaldı, bu bombardımanlarda varil bombaları kullanılarak uluslararası insânî yasalar açıkça ihlâl edildi.” ifadesine yer veren Hicab, şöyle devam etti:
“Rejim ve ortaklarının, uzun süredir yaptıkları gibi özellikle bölgedeki sivil alt yapıyı hedef aldığını biliyoruz. Daha da endişe verici olan, rejim güçleri 5 Ocak Perşembe günü vadideki Besime Köyü’ne klor gazı içeren 4 adet füze ile saldırdı. Böylece, Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı açıkça ihlâl etti. Bu bireylerin her biri ağır bombardıman altında, yemek, su, elektrik ve ilaç gibi hayâtî ihtiyaçlarının her geçen gün azalması karşısında acı çekiyor. Rejim, uluslararası insânî hukuku ihlâl ederek, 2015 yılının ortalarından itibaren Barada Vadisi’ne yönelik ‘ya açlıktan öl ya da teslim ol’ şeklinde barbarca kampanya yürütüyor. Bu acımasız politikasını sürdürmek için ateşkesi kullanıyor.”
Hizbullah isimli örgüt ve Esed güçleri, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi’ni Temmuz 2016’da kuşatma altına almıştı. 2016’nın sonunda Halep’i işgâl eden Esed güçleri ve işbirlikçileri, saldırılarını Barada Vadisi’nde yoğunlaştırmıştı. Şam’ın merkezine 16 kilometre mesafede yer alan vadi, Şam’ın ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına ev sahipliği yapıyor. Esed güçleri, 22 ve 27 Aralık’ta Ay el-Fica’ya saldırmış, böylece Şam’daki milyonlarca kişi de susuz kalmıştı.
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