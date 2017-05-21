Rejim Kuşatmasındaki Berze'den Tahliyeler Sürüyor

Şam'daki muhabirlerden edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Berze'den aralarında askeri muhaliflerin de yer aldığı yaklaşık bin 700 kişilik 3. tahliye konvoyu, İdlib kentine doğru hareket etti.

İDLİB'E YARIN ULAŞMALARI BEKLENİYOR

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 otobüslük tahliye konvoyunun, Türkiye sınırındaki İdlib iline yarın ulaşması bekleniyor.

Geçen hafta Berze ve Tişrin mahallelerinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhaliflerden oluşan bin 266 kişilik 2. tahliye konvoyunun bir kısmı, İdlib il merkezinde yer alan, geçici barınma merkezi olarak kullanılan bir okula yerleştirilmişti.

Konvoyun kalan kısmı, İdlib'in Maaret Masrin ilçesindeki Saed ve Mıhambil barınma merkezlerine götürülmüştü.

BERZE'DEN ŞU ANA KADAR 2 BİNE YAKIN SİVİL VE ASKERİ MUHALİF TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 40 bin nüfuslu Berze Mahallesi'nden şu ana kadar iki bine yakın sivil ve askeri muhalif tahliye edilirken, en az altı bin kişinin daha muhaliflerin kontrolündeki bölgelere çıkması bekleniyor.

Berze, dört yılı aşkın süredir rejim güçleri ve destekçisi yabancı silahlı grupların kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinin nefes borusu niteliğindeydi.

AA'nın aktardığına göre Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 500 bin kişi, günlük ihtiyaçlarını Berze ve Kabun mahallelerine kazdıkları tüneller aracılığıyla kısıtlı ölçüde sağlayabiliyordu.

Berze'den 4. tahliye konvoyunun gelecek günlerde hareket etmesi bekleniyor.