Rejim Güçleri Barada Vadisi'nde Sivilleri Vurdu: 12 Ölü, 20 Yaralı
Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın kuzeybatısında yer alan Barada Vadisi bölgesinde bulunan Deyr Kanun köyüne açtığı tank ateşinde 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyelerinden Yusuf el-Bustani, AA muhabirine, Barada Vadisi bölgesinde konuşlu rejim güçlerine ait tanklardan, Deyr Kanun köyündeki bir düğün salonu çevresinde toplanan sivillere ateş açıldığını söyledi.
Saldırıda 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin de yaralandığını aktaran Bustani, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu kaydetti.
"Esed güçleri yabancı teröristlere söz geçiremiyor"
Hizbullah destekli Beşşar Esed güçlerinin bölgeyi her gün ağır silahlarla vurduğunu belirten Bustani şunları söyledi:
''Rejim ve Hizbullah güçleri 30 Aralıkta ülkede yürürlüğe giren ateşkesi Barada Vadisi bölgesinde her gün ihlal ediyorlar. Esed güçleri, sahadaki rejim destekli yabancı teröristlere söz geçiremiyor. Yabancı teröristler her gün farklı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyorlar. Bugün de Barada Vadisi'ndeki Deyr Kanun köyünde çatışmalardan kaçan sivillerin barındığı düğün salonu tanklarla vuruldu.''
AA
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