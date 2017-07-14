Rejim Cobar'da Bozguna Uğradı: Rus Gazetecinin Zor Anları

Rusya merkezli Federal Haber Ajansı, muhalifler ve rejim arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Şam'ın Cobar mahallesinden görüntüler servis etti.

Görüntülerde muhaliflerin yoğun ateşi karşısında panik yaşayan rejim askerleri göze çarpıyor.

Rusya destekli Suriye rejim ordusunun propagandasını yapmak isteyen Rus gazeteci, gözü önünde can çekişen onlarca rejim askeri ile karşılaştı.

Videonun bir anında gazetecinin yanındaki bir rejim askerinin açılan ateş sonrası bir anda yere yığıldığı görülüyor.

T-72 tankı eşliğinde ilerlemek isteyen rejim askerlerinin, operasyon sonucu çok sayıda kayıp yaşayarak geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.



<span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><br /><br />Rusya destekli Suriye rejim ordusunun propagandasını yapmak isteyen Rus gazeteci, gözü önünde can çekişen onlarca rejim askeri ile karşılaştı. <br /><br />Videonun bir anında gazetecinin yanındaki bir rejim askerinin açılan ateş sonrası bir anda yere yığıldığı görülüyor. <br /><br />T-72 tankı eşliğinde ilerlemek isteyen rejim askerlerinin, operasyon sonucu çok sayıda kayıp yaşayarak geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.</span></span></span></span></span></span></span>

Şam'ın merkezinde muhaliflerin elindeki son mahalle olan Cobar'da muhaliflerin yaklaşık 5 senedir süren hakimiyeti devam ediyor.



Kaynak: Mepa News