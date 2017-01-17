Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler

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17.01.2017 03:43
Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Reina saldırganının yakalanmasının referandum jesti olduğunu iddia edenlere sert çıktı.

Yılbaşında Ortaköy'deki Reina'da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta bir siteye düzenlenen operasyonla yakalandı.

Saldırganın yakalanmasının referandum jesti olduğunu iddia ederek bu operasyonu itibarsızlaştırmaya çalışanlara ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sert çıktı.

Tayyar, Twitter'dan "Reina saldırısı oldu devlet yok dediler, katil yakalandı referandum jesti diyorlar. Sahiden siz ne ayaksınız?" ifadelerini kullandı.

İşte Tayyar'ın o tweeti:

tayyar.jpg

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