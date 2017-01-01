Reina Saldırganı Olaydan Hemen Sonra Kaçmış

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01.01.2017 06:14
Reina Saldırganı Olaydan Hemen Sonra Kaçmış
Bu gece Reina gece kulübüne yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişi saldırıdan sonra dışarı çıkıp kaçmış.

Bu gece 35 kişinin öldüğü Reina saldırısını gerçekleştiren kişi, saldırıdan sonra üzerinde kıyafetleri değiştirip tahliye edilenlerle birlikte dışarı çıkıp olay yerinden kaçmış. Saldırganın uzun namlulu silahını olay yerinde bıraktığı açıklandı.

Polisin bölgede evlere operasyonlar yapıp ve tahliye edilenleri tek tek inceliyor.

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