Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov Tutuklandı

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11.02.2017 17:41
Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov Tutuklandı
İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yapılan saldırının faili Abdulkadir Masharipov, tutuklandı.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yapılan saldırının faili Abdulkadir Masharipov, tutuklandı.

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