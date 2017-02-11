Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov Tutuklandı
İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yapılan saldırının faili Abdulkadir Masharipov, tutuklandı.
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yapılan saldırının faili Abdulkadir Masharipov, tutuklandı.
Etiketler: Abdulkadir Masharipov, reina
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