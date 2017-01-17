Reina Saldırganı Abdülkadir Masharipov Esenyurt’ta Yakalandı
Ortaköy'deki Reina kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.
Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.
Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: reina, Abdülgadir Masharipov
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