Reina Failinin İlk Açıklamaları

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20.01.2017 06:19
Reina Failinin İlk Açıklamaları
Reina'da 39 kişinin ölümüne neden olan Abdülgadir Masharipov'un sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirterek, 'Bir daha olsa yine yaparım' dediği öne sürüldü.

Türkiye genelinde 30’un üzerinde hücre evi ve DEAŞ’ın teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandığı evlere operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 200 şüpheli arasında DEAŞ ile bağlantılı kritik isimlerin de bulunduğu öğrenildi. 

Masharipov’un, saldırı talimatını DEAŞ’ın Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği “telegram” üzerinden aldığı belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarında da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi. 

'ÇOCUK AYAK BAĞI OLUR, ALIYORUZ'

Polis, Masharipov’dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı Kalaşnikof’u veren DEAŞ’lıyı belirledi. Masharipov ifadesinde, “Silivri’deyken ‘çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz’ diyerek oğlunu aldığını söyledi. 

Yeni Akit

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