Referandumda Katılım Oranı Yüzde 85,46 Oldu

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17.04.2017 12:08
Referandumda Katılım Oranı Yüzde 85,46 Oldu
Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 85,46 oldu. Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitme oranı ise yüzde 46,95 olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Kasım 2015’teki milletvekili genel seçiminde yurt içindeki 54 milyon 49 bin 940 kayıtlı seçmenden 47 milyon 239 bin 370’i sandığa gitti.

Bu oyların 46 milyon 555 bin 267’si geçerli sayılırken, 684 bin 103 oy geçersiz kabul edildi. 1 Kasım 2015’te seçime katılma oranı yüzde 87,40 olarak gerçekleşti.

Yine son milletvekili seçiminde yurt dışındaki 2 milyon 899 bin 69 seçmenin 1 milyon 159 bin 871’i oy kullandı. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma oranı yüzde 40 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ise 58 milyon 366 bin 647 kayıtlı seçmenden 49 milyon 621 bin 753’ü sandığa gitti.

Oyların 48 milyon 759 bin 595’i geçerli, 862 bin 158’i geçersiz sayıldı. Referandumda sanığa gitme oranı yüzde 85,46 oldu. Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitme oranı ise yüzde 46,95 olarak gerçekleşti.

Yurt içi ve yurt dışında referandumda sandığa giden seçmen sayısı, 1 Kasım’daki seçime göre yüzde 1,94 oranında azaldı.

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