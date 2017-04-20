Referandumda Evet-Hayır Oranlarının Yakın Olması İptal Gerekçesi Olur mu?

8 Avrupa ülkesinin yaptığı referandum oylamaları karşılaştırıldığında hepsinde oy oranlarının birbirine yakın olması dikkat çekiyor.

Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan referandumda Türkiye genelinde yüzde 51 oyla "evet" kazandı. Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından "hayır"cı kesimden eleştiri sesleri yükseldi.

Oy oranlarının birebirine yakın olması nedeniyle Anayasa değişikliğinin yani Başkanlık Sisteminin tartışmalı olduğu iddiaları bizzat Kılıçdaroğlu'nun ağzından döküldü.

AVRUPA'DA YÜZDE 53'Ü AŞAN OYLAMA YOK

Diğer Avrupa ülkelerinde ise referandum sonuçları Türkiye'den çok farklı değildi. 8 farklı ülkenin referandum oylamalarında oy oranlarının yüzde 53'ü aşmadığı görüldü. Ancak bu ülkelerde sonucun "tartışmalı" olacağı düşünülmedi..

İşte ülke ülke referandum sonuçları;

Kaynak: Ensonhaber