Referanduma Giderken, Gerilimi Düşürmek Gerekmez mi?

Önümüzdeki iki ay sonra yapılacak bir referandum var.. Denilebilir ki, bir milyona yakın insan bugün bu toplu tasfiyeler sebebiyle tedirgin, yaralı veya haksız işlemlere tâbi tutuldukları kanaati içindeler..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu: 15 Temmuz Darbe Hıyaneti’nden sonra hukukî imkanlar içinde ilân olunan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının Hükûmet’e sağladığı yetkilerle binlerce insan tutuklandı veya açığa alındı. Darbeye karışan ya da karışmış olması muhtemel asker, polis vs gibisilahlı unsurların ya da yüksek karar mekanizmalarında bulunan yargı personeli veya yüksek bürokrat vs. gibi kişilerin bulundukları kamu vazifelerinden, gerçek anlaşılıncaya kadar uzaklaştırılması gaayet tabiî idi. Esasen bunlar yapılmasaydı, bir anormallik olurdu.. Aynı şekilde, darbe hıyanetine direkt olarak destek vermiş oldukları düşünülen ve etkili karar mercilerinde bulunan kamu vazifelilerinin bulundukları yerlerden uzaklaştırılmaları da tabiî idi. Yazının Devamı >>>