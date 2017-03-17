Referandum Sürecinde AB'nin Ardından ABD de Türkiye'ye Karşı Harekete Geçti!
Toner, telefonla gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisine yöneltilen “Washington Post gazetesi, Türkiye’de geriye doğru giden insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda ABD yönetiminin tepki gösterip göstermeyeceğini içeren bir yazı yayınladı. Bildiğiniz gibi, şu anda 150’den fazla gazeteci hapiste ve Türkiye referanduma gidecek. Muhalefete de pek çok baskı var. Cumhuriyet’in aktardığına göre, Türkiye’deki insan hakları sorunları hakkındaki düşünceniz nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“ABD insan hakları ve temel özgürlükler konusunu gerek özel görüşmelerde gerekse kamuoyu önünde dile getirmekte uzun bir geçmişe sahip, bu Türkiye’yi de kapsıyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Türkiye’yi ifade özgürlüğü, adil yargılanma güvenceleri, yargı bağımsızlığı ve diğer temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyor ve bunları sağlamak için teşvik ediyoruz. Ayrıca, ifade özgürlüğüne sıkı sıkıya güveniyoruz. Düşünceyi ifade etme medya özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Bazılarının tartışmalı veya rahatsız edici bulabileceği konuşmaları içermesi yalnızca demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir.”
Toner, anayasa referandumu ile ilgili bir soruya da “Bunu daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim. Bu, Türk halkının tartışması ve karar vermesi gereken bir meselesidir” karşılığını verdi.
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