Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz Yorumladı
HAKSÖZ-HABER
Av. Serdar Bülent Yılmaz, referandumun resmi olmayan sonuçlarını Haksöz-Haber okurları için değerlendirdi. Mevcut tabloyu çeşitli açılardan değerlendiren Serdar Bülent Yılmaz’ın özellikle de AK Parti – MHP ittifakı ve Kürt bölgelerindeki sonuçlar bağlamında yaptığı değerlendirmeler ilgi çekici.
Bize zaman ayırıp demecimize cevap verme nezaketinde bulunan Serdar Bülent Yılmaz beye teşekkür ediyor ve referandum sonucuna dair yaptığı analizi ilginize sunuyoruz:
*
Sonuçlar bize öncelikle şunları söylüyor:
Normal şartlarda AK Parti ve MHP’nin toplam oyu yüzde altmışın üzerinde olması gerekirken bu sonuç her iki partinin de kendi seçmenini ikna edemediğini gösteriyor. En büyük fireyi MHP’nin verdiği açık. Ancak AK Parti’nin de seçmenini konsolide etmekte artık zorluk çektiği görülüyor. Açıkçası “Evet”e verilen oyların Erdoğan’a verildiğini düşünüyorum.
Bunun çeşitli nedenleri var. Özellikle büyük şehirlerdeki düşüşler dikkate alınırsa hükümetin tansiyonu yükseltme siyasetinin ters teptiği, kentli sosyolojiyi rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında ekonomik tedirginliğin de büyük şehirlerde daha fazla “Hayır”a katkı sağladığını söyleyebiliriz.
İkincisi darbe sonrası başlatılan ihraç ve açığa almaların yarattığı mağduriyetin kamu vicdanını rahatsız ettiği, geniş bir kesimi etkilediği, bunun da seçime yansıdığı düşünülebilir.
AK Parti’nin MHP ile yaptığı seçim ittifakının ve bunun sonucunda yükselen milliyetçi söyleme rağmen Kürtlerin daha rasyonel bir zemine doğru yöneliş gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak çukur teröründen sonra HDP cephesinde çok daha fazla bir düşüş bekleniyordu. Bunun olmaması salt MHP ile ittifakla açıklanamaz. AK Parti hükümetinin bölge siyasetini, siyasetçisini ve bürokratlarını yenilemesi gerekiyor.
İlk defa oy kullanacak genç seçmenden yeterli bir destek alınamadığı dikkate alınırsa genç seçmeni kuşatma konusundaki sorunun da devam ettiğini ifade etmek gerekir.
Bölgede seçime katılımın Türkiye ortalamasının bir miktar gerisinde kaldığı görülüyor. Bunu arafta kalanlarla ilgili bir veri olarak okursak, bu kesimin yüksek bir oran oluşturmadığı söylenebilir. Bu kitle de ikna edilebilirdi ancak gerek MHP ittifakı, gerekse çukur terörü sonrası bölgede yaraları sarma ve sosyal politikalar alanında uygulamalardaki zafiyet bu sonuçta etkili oldu.
Anayasa değişikliğinin kamusal tartışmadan kaçırılması, milletvekillerinin bile görüşlerine başvurulmadan alelacele meclisten geçirilmesi daha baştan beri bu değişikliğe itirazların yükselmesine neden olmuştu. Bu kötü başlangıç, soru işaretleriyle dolu bir anayasa değişikliği referandum sürecini yaşamamıza neden oldu.
Diğer bir husus da iki tercih arasındaki farkın çok az olması. Bu durum “Hayır” cephesinin bildik meşruiyet tartışmalarını başlatacağını gösteriyor. İlk açıklamalara bakıldığında bu tartışmanın başlatıldığı görülüyor. Yaklaşık yüzde 49’luk bir kitleden güç alarak bu kitleyi dinamize etmeye çalışacaklarını, sokak eylemleri ile hükümeti geri adım atmaya zorlayacaklarını, bir yönetim krizi çıkarmaya yelteneceklerini, tartışmayı olabildiğince üst perdeden ve uzun süreli sürdürmek isteyeceklerini şimdiden öngörebiliriz.
Sonuç olarak AK Parti bu seçimden sonra söylemden eyleme her konuda kendisini gözden geçirmelidir.
- Yorumlar 0
- Kürtlerin Referandum Tercihini Nasıl Okumalı? Erdal Eker YorumladıErdal Eker, 16 Nisan Referandumunu Kürt illerindeki sonuçları açısından sitemiz okuyucuları için değerlendirdi.
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz YorumladıReferandumda resmi olmayan sonuç değişiklik paketine geçit vermekle birlikte sonucun özellikle AK Parti açısından beklenenin çok gerisinde olduğu anlaşılıyor. Serdar Bülent Yılmaz’dan ortaya çıkan tabloyu sitemiz için yorumlamasını istedik.
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz Yorumladı
- Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 Ölü
- Ahraru'ş-Şam'dan Tahliye Konvoyuna Dönük Saldırıya Dair Açıklama
- Amerika’nın Modern Köleleri: New York’taki 60 Bin Evsiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama
- YSK Başkanı'ndan 'EVET' Mührü Açıklaması
- AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı
- ABD'de Trump Destekçileri ile Karşıtları Birbirlerine Girdi
- Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 112’ye Yükseldi
- Kuzey Kore'den ABD’ye Füzeli Gözdağı
- Kürtlerin Referandum Tercihini Nasıl Okumalı? Erdal Eker Yorumladı
- Suriye’de Kuşatma Bölgelerinden Karşılıklı Tahliyeler Tamamlandı
- Rahle İlim ve İrfan Derneği’nde Endülüs Müslümanları Konuşuldu
- Fransa'da Nükleer Protestosu
- Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!
- “Suriye’de Yabancı Güçler” Olmasın; Güzel Ama Ya İran?
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlardan İkisi Tutuklandı
- “Dünyada 2 Milyar Kişi Kirli Su İçiyor”
- Erdoğan: Evet'le Hayır'ı Aynı Kefeye Koyamam
- Tahliye Bölgesinde Patlama: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var!
- “En Güzel Örnek: Hz. Muhammed”
- Balıkesir'de Kılıçdaroğlu ve Askerden Provokasyon
- ABD Referandum Sürecini “Endişeyle” Takip Ediyormuş!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim