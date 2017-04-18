Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı? Rıdvan Kaya Yorumladı

“16 Nisan Referandumunda ortaya çıkan sonuç iktidar zaviyesinden özeleştiri vesilesi, İslami camia açısından ise uyarı sorumluluğu olarak ele alınmayı hak ediyor!”

Rıdvan Kaya’nın yorumu:

Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı?

Referandum iktidar çevrelerinde ve genel manada İslami camiada zafer duygusundan ziyade buruk bir sevinçle karşılandı. Her ne kadar “halkın onayına sunulan değişiklik kabul edilmiştir, dolayısıyla amaç hasıl olmuştur” denilse de bunun pek de arzu edilen sonuç olmadığı ortada. ‘Hayır’ oylarının yüksekliği önümüzdeki dönem açısından ister istemez bir risk faktörü olarak algılanmakta ve bu da anaysa değişikliğinin kabul edilmiş olmasından duyulan sevinci gölgelemekte.

Bu noktada özellikle iktidar çevrelerinin referandum sürecini ve sonucunu hamasetten uzak bir tarzda değerlendirmeye tabi tutması önem kazanıyor. İktidar çevreleri bunu yapar mı, yapmaz mı bilemeyiz ama iktidarın politikalarından, olumlu ya da yanlış icraatlarından doğrudan etkilenen, bir biçimde bunun yükünü sırtlanan İslami camianın bu sorgulamayı yapması şart. Bu kaygıyla kendi zaviyemizden bazı hususların altını çizmeye çalışacağız.

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