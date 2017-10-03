Referandum Sonrası Katalonya'da Genel Grev

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminde bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İspanya hükümetinin baskısına ve polisin müdahalesine karşı genel grev başlatıldı.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumundan 2 gün sonra düzenlenen grev, yerel saate 06.30'da başladı. Ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve ticaret gibi tüm sektörleri etkileyen greve destek veren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, 06.30-09.30 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımda yüzde 25'lik asgari hizmeti garanti ettiğini açıkladı.

Grevden dolayı taksilerin çalışmadığı Katalonya'da, okulların büyük bir bölümünün kapalı olduğu, açık olanlarda eğitimin verilmediği ve hastanelerde de acil ameliyatlar dışında tüm randevuların başka günlere alındığı bildirildi.

'Ulusal grev'

Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere küçük boyuttaki işçi sendikaları ve bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ile Omnium Cultural adlı dernekler, genel grev için 'ulusal grev' tanımlamasını yaptı. İspanya'nın en büyük işçi sendikalarından İşçiler Genel Birliği (UGT) ve İspanya İşçi Sendikaları Federasyonu (CCOO) de greve doğrudan destek vermese de olası bir gerginliği önlemek için üyelerine işverenlerle anlaşarak işe gitmemeleri çağrısını yaptı.

Otoyollar kapandı

Tüm sektörlerin katıldığı grev nedeniyle Katalonya'da hayat durma noktasına geldi. Günün ilk saatlerinde Barselona'daki sebze ve meyve hali Mercabarna'da yapılan gösteriyle başlayan grev kapsamında Katalonya'nın önemli 12 otoyolu, küçük gruplar tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Barselona'da gün içinde sendikaların, öğrencilerin, itfaiyecilerin farklı gruplar halinde yürüyüşler düzenleyeceği bildirildi.

Sabah saatlerinde sakin ve olaysız geçen grevin gün içinde de böyle devam etmesi bekleniyor. Grevle bağlantılı yapılacak gösterilerde, 893 kişinin yaralanmasına yol açan 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunda İspanya ulusal polisi ve jandarmanın oy kullanma merkezlerine yaptığı müdahalenin protesto edileceği bildirildi.