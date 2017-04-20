Referandum Sonrası İlk Anket

Fransa merkezli uluslararası araştırma kuruluşu IPSOS tarafından CNN Türk için 17 Nisan günü 81 ilde yapılan araştırmayı Hürriyet Yazarı Murat Yetkin bugünkü köşesinden aktardı.

Yetkin'in yazısının bir bölümü şöyle:

"Ankette Türkiye'deki seçmen nüfusunu temsil eden 1501 kişiyle görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiş."



EN DİKKAT ÇEKİCİ NOKTA: MHP SEÇMENİ



"CNN Türk tarafından 19 Nisan gecesi yayınlanan anketin en dikkat çekici sonuçlarından birisi MHP seçmeninin bölünmesi üzerine olanı. Buna göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP'ye oy vermiş seçmenin yüzde 73'ü 16 Nisan'da parti lideri Devlet Bahçeli'nin 'Evet' çağrısına karşın 'Hayır' oyu verdi. Bu oran, 5 büyük ilde, yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa ortalamasında yüzde 80'i buluyor."



CHP'DE YÜZDE 5 'EVET'

"Hayır kampanyasının başını çeken CHP'de 'Evet' veren seçmen oranı yüzde 5, HDP'de ise yüzde 9 görünüyor. Anayasa değişikliklerinin öncülüğünü yapan AK Parti seçmeninin yüzde 10'u ise 'Hayır' oyu verdi IPSOS çalışması sonuçlarına göre."

İLK KEZ OY VEREN SEÇMENİN YÜZDE 58'İ 'HAYIR'DA KARAR KILDI"

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kampanya boyunca en çok üzerinde durduğu konulardan birisi da 18 yaşa seçilme hakkı verilmesi olmuştu. IPSOS çalışması ilk kez oy veren seçmenlerin yüzde 58'inin "Hayır" oyu verdiğini gösteriyor. Bu oran referandumda kullanılan yüzde 48.6 oranındaki 'Hayır' oranından neredeyse 10 puan daha fazla."



KIRSAL ve KENT FARKI



Anket sonuçlarına göre, il ve ilçe merkezlerinde “hayır” oranı yüzde 51'e ulaşıyor; “Evet” yüzde 48'de kalıyor. Buna karşın belde ve köylerde “Evet” oranı, referandumda çıkan yüzde 51,4'ün 10 puandan fazla üzerinde; yüzde 62; belde ve köylerde “Hayır” oranı yüzde 38'de kalıyor.



Yetkin'in aktardığı sonuçlar şu şekilde:

Kaynak: Hürriyet, Timetürk