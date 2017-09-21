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  4. Referandum Retorikleri Ne Kadar Ahlaki ve Kime Fayda Sağlıyor?
Referandum Retorikleri Ne Kadar Ahlaki ve Kime Fayda Sağlıyor?

Referandum Retorikleri Ne Kadar Ahlaki ve Kime Fayda Sağlıyor?

Bahadır Kurbanoğlu; Nihal Bengisu Karaca, Hakan Albayrak ve Akif Beki’nin yazıları üzerinden IKBY’ye referandumu karşısında red cephesinin oluşturduğu retoriğin ahlaki temellerini irdeledi.

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Bahadır Kurbanoğlu’nun Sözü Esirgemeden programının bugünkü bölümünde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:

 

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