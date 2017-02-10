“Referandum Muhtemelen 16 Nisan’da”

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10.02.2017 14:36
“Referandum Muhtemelen 16 Nisan’da”
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu’ndadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı’nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de inşallah 16 Nisan’da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. ‘Evet’ diyenler, ‘hayır’ diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak.”

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