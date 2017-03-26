Referandum Gerçekte Anayasa Değişikliği İçin Değil!

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26.03.2017 10:08
Referandum Gerçekte Anayasa Değişikliği İçin Değil!
‘Hayır' diyenlerin kaygıları resmî ideolojice kutsanmış, koruma altına alınmış ve ismiyle, resmiyle, heykelleriyle, ilkeleriyle ve ‘inkilab kanunları’yla, 90 küsur yıllık düzen sâyesinde elde edilen imkan ve güçleri yitirecekleri korkusudur.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Sadece iç siyaset açısından değil; özellikle Türkiye’nin de üyesi olduğu Batı İttifakı- NATO dünyası açısından da referandumda oylanacak olan anayasa değişikliği değil, doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan’dır.

Bu gerçeği göremeyenler, anayasa değişikliği teklifindeki maddelere takılıp kalabilirler. Kaldı ki o maddeler bile, mevcud anayasaya göre sorgulanamaz- yargılanamaz, halka hesap vermesi akıldan bile geçirilemez bir cumhurbaşkanı yerine, çok çok ileri bir adım oluşturması açısından tercihe şayandır.

Ayrıca, tek adam’lık sisteminin geleceği endişesiyle, illâ da beni kastediyorlarsa, benim 16 Nisan’a kadar kalıp kalmayacağıma dair, elde bir garanti mi vardır ki?' diyecek kadar, takdir-i ilâhîye inkıyad eden bir Tayyip Erdoğan eğer ‘tek adam' olmak eğilimine sahip birisi olsaydı, hâlen yürürlükte olan anayasa, ‘tek adam’lığa daha elverişlidir. Nitekim bugün o kanûnî yetkilerini kullanmakta.. Geçmişteki çoğu cumhurbaşkanlarının yapamadığı şekilde..

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