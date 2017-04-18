Referandum Bitti; Şimdi Ne Yapmalı? Bahadır Kurbanoğlu Yorumladı

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18.04.2017 18:22
Referandum Bitti; Şimdi Ne Yapmalı? Bahadır Kurbanoğlu Yorumladı
Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden programında köşe yazarlarının yazılarını da tahlil ederek referandumdan sonra neler yapılması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili değerlendirmelerini aşağıdaki videodan dinleyebilir veya izleyebilirsiniz:

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