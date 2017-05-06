Refah Sınır Kapısı “Geçici ve Tek Yönlü” Olarak Açıldı

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sınır Kapıları İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada Mısır cuntasının Refah Sınır Kapısı’nı Gazze’ye dönecekler için tek yönlü olarak açtığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, üç gün boyunca açık kalacak sınır kapısından hastalar, öğrenciler ve oturum izni bulunan yabancıların Gazze Şeridi’ne geçebileceği ifade edildi.

Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, 45 gündür kapalı olan Refah Sınır Kapısı’nı açması için geçen ay Mısır cuntasına çağrıda bulunmuştu.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.