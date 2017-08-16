Refah Sınır Kapısı Geçici Olarak Açıldı!

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki yetkilisi Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazzeli hacı adaylarının sınır kapısından üçüncü günde de geçiş yapmaya devam ettiğini, bunun yanı sıra “insani durumları” bulunan bazı kişilerin çift taraflı olarak geçmesine izin verildiğini kaydetti.

Mısır tarafının kendilerine sınır kapısının bugün ve yarın “insani durumlar” için çift taraflı açık olacağını bildirdiğini söyleyen Advan, sınırın Gazze tarafındaki yetkililerin Mısır tarafı ile önce hacı adaylarının, ardından da “insani durumu” bulunanların geçişi için anlaştığını aktardı.

Sınır kapısının 5 aydan beri kapalı olmasının, “insani durumu” bulunan yolcuların sorunlarını arttırdığını dile getiren Advan, bu sorunun bitirilmesi için Mısırlı yetkililere sınırı sürekli açık tutma çağrısında bulundu.

Mısır cuntası, önceki gün, hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a geçecek Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı’nı 4 günlüğüne geçici olarak açmıştı.

Sınır Kapıları İdaresi, “insani durumlar” nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran 16 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’teki askerî darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.