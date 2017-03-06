Refah Sınır Kapısı "Geçici" Olarak Açıldı

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları Refah Sınır Kapısı'nı "acil durumlar" için geçici olarak açtı.

Üç gün boyunca çift yönlü açık kalacak sınır kapısından hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların geçebileceği ifade edildi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dünyayla tek bağlantı noktası durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyan yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Filistin tarafındaki bekleme salonunda toplandı.

Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran 16 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.