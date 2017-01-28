Refah Sınır Kapısı Geçici Olarak Açıldı!

»Ana Sayfa»Filistin
28.01.2017 13:09
Refah Sınır Kapısı Geçici Olarak Açıldı!
Mısır cuntasının Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafından sorumlu olan Hişam Advan, AA muhabirine, sınır kapısının üç gün boyunca çift yönlü olarak açık kalacağını açıkladı.

Advan, bugünlerde hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların sınır kapısından geçiş yapabileceğini aktardı.

Öte yandan, sınır kapısının açılacağı haberini alan yüzlerce kişinin Filistin tarafındaki bekleme salonunda toplandığı görüldü.

Gazze’deki Sınır Kapıları İdaresi, insânî durumlardan dolayı sınır kapısından geçmek isteyen 16 bin kişiyi kayıt altına aldıklarını belirtiyor.

Heniyye’nin Mısır Ziyâreti

Hamas Siyâsî Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül’de Gazze’den Suudi Arabistan’a gitmiş, ardından Katar ve Mısır’da Filistin’le ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Heniyye, Mısırlı yetkililerle “başarılı” ve “verimli” görüşmeler yaptıklarını, sonuçlarının yakında görüleceğini açıklamıştı.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’te gerçekleştirilen askerî darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

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