Refah Sınır Kapısı, Bir Günlüğüne Tek Yönlü Olarak Açıldı!

Mısır cuntasının Refah Sınır Kapısı’nı bir günlüğüne tek yönlü olarak açtığı bildirildi.

Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki sorumlusu Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır tarafında kalan Filistinlilerin Gazze’ye dönüşü için sınır kapısının tek yönlü olarak açıldığını söyledi.

Kapının sâdece bir gün açık kalacağını ifade eden Advan, tedavi için Gazze dışında bulundukları sırada hayatlarını kaybeden 3 Filistinlinin naaşının da Gazze’ye nakledileceğini belirtti.

Mısır cuntası, geçen cumartesi günü Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açmıştı.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’teki askerî darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.