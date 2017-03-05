Refah Sınır Kapısı 3 Gün Açık Kalacak!

Mısır cuntasının, Refah Sınır Kapısı’nı pazartesi gününden başlamak üzere 3 gün süreyle çift yönlü olarak açacağı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sınır Kapıları İdâresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır cuntasının, Refah Sınır Kapısı’nı pazartesi gününden çarşamba gününe kadar çift yönlü olarak açacağı bilgisini kendilerine ilettiği belirtildi.

Sınır kapısından geçmek için bekleyenlerin sayısının 16 bini bulduğu ifade ediliyor.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’teki askerî darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.